Udenlandsk mand var skyld i uheld på motorvej og stak af til fods

HADERSLEV: To biler endte i grøften syd for Christiansfeld-afkørslen lørdag morgen. De to personbiler var på vej mod nord kort før klokken 5.30. Den ene bil overhalede den anden.

Men sandsynligvis på grund af det glatte føre begyndte bilen at slingre voldsomt, da den trak ind foran den overhalede bil. Denne måtte bremse kraftigt op og endte i grøften. Det gjorde den slingrende bil også.

Den overhalede bil blev ført af en 21-årig kvinde fra Odense. Hun fik hjælp til at komme ud af en mand af "anden etnisk oprindelse end dansk". Det var tilsyneladende føreren af den bil, der overhalede hende.

Men bagefter stak han af til fods fra ulykkesstedet. Kvinden slap uskadt fra uheldet, men hun var omtumlet.

Moltrup Frivillige Brandværn rykkede ud til uheldsstedet, da der var forlydende om fastklemte. Begge biler lå i grøften i flere timer, inden de blev bjerget.

Mandag formiddag havde politiet stadig ikke fået kontakt til føreren af den anden bil.