Uden kommunale penge: Gram fik ny multibane

Gram: Vil man have penge til byen, så må man bruge tid på det.

Det kan Allan Sølbeck-Severin tale med om. Han har stort set uden hjælp og uden en eneste kommunal krone samlet over én million kroner til den nye multibane, som tirsdag eftermiddag blev indviet ved Gram Fritidscenter.

Gram har fået den store model fra det fynske legepladsfirma Kompan med lys, fitnessredskaber og lille løbebane omkring. Fitnessredskaberne er dog flyttet fra boldbanerne. Alt i alt koster sådan et anlæg tæt ved 1,2 millioner kroner og kan nu kvit og frit og hele døgnet benyttes af alle.

Formand for Vision Gram, John Flemming Hansen, takkede for Allan Sølbeck-Severins store arbejde og for alle de lokale håndværkere, der har hjulpet og "givet gode priser" til det lokale projekt, der straks blevet taget i brug tirsdag trods regn og blæst.

Men det værste i processen var ikke engang at samle pengene - det værste var reglerne, der viste sig at være kringlede:

- Det gik forholdsvis hurtigt, fem-seks månder, med at få tilsagn og støtte for 800.000 kroner. Men så kom byggetilladelsen. Det trak ud, for det viste sig, at der skulle laves en VVM-undersøgelse, før vi kunne begynde at grave. Det havde jeg godt nok ikke troet, så det var lidt af en udfordring, da vi nåede dertil, fortæller Allan Sølbeck-Severin, der til daglig er bilforhandler i Gram.