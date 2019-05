Uden for pigtråden: Naboen og piloten ser forskelligt på F35

Skrydstrup: Det norske kampfly af typen F35 bryder pludselig stilheden over hovederne på den flok nysgerrige borgere, som har samlet sig uden for hegnet ved Skrydstrups hjemmebane for det kommende F35 kampfly.

Reaktionerne er en blanding af fascination og nøgtern vurdering af støjen. Men det er som om, at støjen ikke gør det helt store indtryk på de mere hærdede borgere fra området.

En af dem er tidligere F16 pilot og chef for eskadrille 727. Han er ikke overrasket over støjen.

- Efter min mening bliver her mindre støj end før. Dengang, jeg fløj, havde vi 120 kampfly og flere timer i luften. Nu får vi i bedste fald 16, der i bedste fald letter to gange dagligt. Jeg siger: Spis nu brød til, kommer det fra den pensionerede jagerpilot, der helst vil kalde sig GES, som er hans gamle pilotnavn.

Han trak sig tilbage fra F16 i 1996 og fløj siden cargo, indtil sin pension. Nu bor han i Haderslev, men kommer fortsat i Vojens.

- Nogle af vores venner herude kunne ikke sælge deres hus i Vojens. Lige indtil nyheden om de mange arbejdspladser, der følger med F35, kom. Så blev det solgt. Hør her, det her er godt for området. Det er lyden af arbejdspladser, slår den pensionerede F16-chef fast.

Han kalder al virakken om fly-støjen for lidt hysterisk. Han mener, at mange af dem, der klager, udmærket vidste, at de flyttede ind ved siden af kampflyene. Og der har gennem tiden været kampfly, der larmede meget mere end F16.

- Flyvepladsen lå her altså først, så al den kritik hører ingen steder hjemme, siger GES.