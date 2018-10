U-vending ved trafikuheld giver farlige situationer og 40 minutters kø på motorvejen

Politiet afventer et specialkøretøj til bjærgningen, da der er risiko for udsivning af brændbare væsker. Motorvejen forventet først åbent løbet i eftermiddag.

HADERSLEV: Trafikken glider meget langsomt omkring motorvejen ved Skovby, hvor alle både sydgående og nordgående vognvaner er spærret. En tankvogn ligger helt ude i autoværnet og lækker væske.

- Vi skal have fundet ud af, om det er udsivning fra tanken eller det er diesel, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Lugten minder dog ikke om diesel.

Tankvognen kørte tilsyneladende med en tank fuld af brændbare væsker, da den af endnu ukendt årsager væltede.

En nabo hørte uheldet.

- Der lød et ordentligt skrald. Så hørte vi i radioen, at en bil var væltet, fortæller Ove Letholm fra Skovby.

Det er muligt at køre op ad ramperne i begge sider og fortsætte ad motorvejen. Men det giver flere farlige situationer, ikke bare på grund af den ekstra trafik. Men det kommer åbenbart bag på flere trafikanter, at de på vej mod nord, skal lave en U-vending for at komme tilbage på motorvejen. Det er besværligt især for de store lastbiler. Der bliver dyttet kraftigt og regelmæssigt ved landevejen.

Derudover tiltrækker uheldet også flere nysgerrige til motorvejsbroen.

Politiet afventer et specialkøretøj til bjærgningen, da der er risiko for udsivning af brændbare væsker. Motorvejen forventet først åbent løbet i eftermiddag. Ifølge Vejdirektoratet er der 40 minutters forsinkelse på grund af uheldet og omkørslerne.