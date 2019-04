HADERSLEV: Et ukendt antal tyve har mellem onsdag klokken 19 og mandag klokken 03.30 begået indbrud i en villa på Mirabellevej i Over Jerstad, og her har de været mere end almindeligt kølige. De er kommet ind via et vindue og har stjålet værktøj, smykker, kontanter, it-udstyr og intet mindre end fire cykler.

Det er ikke nemt at transportere derfra til fods, og formentlig derfor har tyvene også stjålet en trailer, som de kunne bruge til at fragte tyvekosterne. Traileren er af mærket Brenderup og har registreringsnummer MS 91 59, hvis nogen skulle have set den.