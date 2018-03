Tyve stjæler vielsesringe

Vojens: To landejendomme har haft besøg af indbrudstyve tirsdag den 13. marts. Begge steder var tyvene kommet ind ved at smadre et vindue for derefter at rode hele huset igennem. Det ene sted kom de dog ikke i bryggerset, da der var to store hunde, men det lykkes dog for tyvene at komme afsted med en del smykker herunder vielsesringe. Det var nogle smykkeglade tyve, for i det andet hus manglede der også vielsesringe samt pas. Politiet mistænker, at der kan være tale om samme gerningsmænd.