Haderslev: Mandag mellem klokken 11 og 13 var der indbrud i en villa på Laurids Skausgade i Haderslev. En tyv skaffede sig via en åbentstående terrrassedør adgang til villaen. Ejeren har anmeldt tyveri af en sort skindjakke samt fire par støvler. Et par var sorte, et andet par mørkebrune, et tredje slangeskindfarvede, mens det fjerde par var camelfarvede.