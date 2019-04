ØRBY: En PH-lampe blev udbyttet ved et indbrud på Ørby Hage.

Tyven kom ind ved at bryde et badeværelsevindue op, formentlig med et koben, og gerningsmanden har været over hele huset.

Indbruddet er sket i tidsrummet fra tirsdag klokken 14 til onsdag klokken 10.38.