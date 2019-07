Skovby: Politiet er på jagt efter en BMW model 530 diesel, som er blevet stjålet fra en adresse på Skovby Bygade i tiden mellem søndag klokken 17 og torsdag klokken 21.30.

Bilen blev stjålet i forbindelse med et indbrud på adressen. Her har tyven eller tyvene skaffet sig adgang til huset ved at knuse en rude i hoveddøren og påvirke låsen, så døren gik op. Under indbruddet blev bilnøglen taget med - og altså også den ametyst- og ravfarvede varebil med indregistreringsnummeret FH 92 338.