Ustrup: En turist, der overnattede i en tysk indregistreret autocamper på motorvejsrastepladsen ved Ustrup Øst, fik sig en kedelig overraskelse fredag morgen. I ly af natten var en tyv gået ind i camperen. Turisten havde glemt at låse døren og sov så godt, at den ubudne gæst uden videre kunne slippe væk med sit bytte, et ukendt beløb i kontanter. Indbruddet fandt sted mellem klokken 00.45 og 6.15.