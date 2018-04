Tyrolermusikken bringer dem sammen

Vojens: Det var dømt sommer, sol og Tyrol, da Vennekredsen for Bregnbjerglund Plejecenter lørdag debuterede med et helt nyt arrangement. Østrigs solide schnitzler var godt nok skiftet ud med gule ærter fra Agerskov Kro, og alpelandets lårklaskende fætre i lederhosen erstattet af spillemænd og spillekoner fra Broager Brandværns Tyrolerorkester, der alle i dagens anledning havde sat kursen mod Lagoniskolens aula på Unionvej i Vojens.

Ilse Christiansen fra Haderslev havde ikke hat på. Sammen med en seks-syv venner var hun dog mødt op til arrangementet for at hygge sig:

- Det er jo hele stemningen, der er godt, forklarede Henning Sørensen, der for tre måneder siden ved et andet arrangement fandt sin hat.

Et godt formål

God mad, kaffe og kage, masser af musik og underholdning er sagen. Og som sædvanlig var der lagt en overraskelse ind. Undervejs smed nogle af folkene i brandværnsorkesteret nemlig bukserne og hoppede i kilt. I stedet for lystige toner fra alpelandet klingede pludselig de vemodige toner fra det skotske højlands sækkepiber ud i aulaen.

Lige som vennekredsens andre arrangementer fandt lørdagens tyrolerarrangement sted for at samle penge ind til at gøre livet lidt mere festligt for beboerne på Plejecenter Bregnbjerglund. Sidst i denne måned tager beboere og personale derfor til Nyborg Strand til et par hyggelige dage med god mad og underholdning.