- Børnehjemmet fungerer som et slags samfund i samfundet. Udover børnehjemmet er der en skole og en sundheds-klinik for lokalbefolkningen, fortæller Kirstine.

- Jeg tror bare, at det er noget, vi er opdraget med. Som børn får man altid at vide "Spis nu op, der er børn i Afrika, der ikke får noget". Det er en af de ting, man vokser op med uden at tænke nærmere over det. Det gør vi nu, konstaterer Kirstine.

HAJSTRUP MARK: To piger, som ligner hinanden på en prik, deler slikkepinde ud til børnene i et slumkvarter i Jinja, Uganda.

Tvillingerne søger stofbleer og formbare/vaskebare bleer, som de kan have med, når de rejser tilbage til børnehjemmet i Uganda. Hvis nogen ligger inde med noget, så vil de meget gerne have fingrene i det. Behovet er stort på børnehjemmet fordi, at Pampers bleer tit bliver genbrugt. Tvillingerne søger også legetøj som kan stimulere babyer, deriblandt uroer mm. Kirstine Thorsen kan kontaktes via Facebook eller på 42183228 Har man lyst til at give et pengebeløb til transport og renovering af børnehjemmet, kan der mobilepayes til overstående nummer.

Selv om hverdagen for mange familier er ren overlevelse, så virker børnene glade. Ja, der er en livsglæde, der gror, selv om der kun er jord på gaden her i slumkvarteret, hvor Kirstine deler slikpinde ud til børnene. I anden række nummer to fra venstre i t-shirt med Tigerdyret på ses tvillingernes sponsorbarn Hassad. Privatfoto

- Det var en mor, der arbejdede som care-taker, en slags ekstramor på børnehjemmet. Hun var tydeligvis ikke rask og tilstod i retten, at hun havde kvalt barnet, fordi det græd. Det var rigtigt svært at være på børnehjemmet i den periode. Vi frivillige havde haft lidt en fornemmelse af, at hun ikke passede ordentligt på sine egne børn, men det er svært, når det er en anden kultur, fortæller Kirstine.

Mangel på bleer

Når hun og Karoline har været hjemme i Danmark, har det været for at tjene penge til deres næste ophold i Uganda.

Samtidig har de startet en indsamling af bleer, legetøj og andre fornødenheder til børnene på børnehjemmet.

- Der er mangel på bleer og andre basale ting. Brugte Pampers bleer bliver lagt ud i solen for at tørre og derefter brugt på et andet barn. Det er ekstremt uhygiejnisk, og stofbleer er der også ekstremt lidt af, fortæller Kirstine.

På sin Facebook-side efterlyser hun bleer - ikke mindst vaskbare bleer, der kan sættes udenom stofbleer er i høj kurs.

- Der har været god respons, og mange fra hele Danmark har delt opslaget, fortæller Kirstine.

Næste gang bliver tvillingerne kun en måned på børnehjemmet, da de begge skal påbegynde studier i Aarhus den 1. februar 2019.

Sammen med en veninde har de fundet en lejlighed, og Karoline er allerede flyttet derop, hvor hun arbejder på et plejehjem, mens Kirstine arbejder som pædagogmedhjælper i børnehaven i Øsby.

Opholdene på børnehjemmet i Uganda har givet tvillingerne en indsigt i hverdagen i et U-land, hvor legetøj for de fleste børn er en "pind" og de sten, som de finder på gaden.

Alligevel så virker de fleste børn glade.

- Det har været helt igennem fantastisk at bo i Uganda. Man får nogle virkelig tætte bånd med menneskene - både på børnehjemmet og i lokalbefolkningen i området, fortæller Kirstine.

Under opholdene har hun og Karoline boet privat hos en familie.

- Vi rejste derned med organisationen "Save af Heart", som sender frivillige ud i hele verden. Vores værts-far i Uganda har sin egen organisation og hjælper Save a Heart med at finde steder, hvor de frivillige kan arbejde og samler sponsorater til "sponsorbørn" - det vil sige gadebørn i Uganda, som man kan sponsere, så de får mad og skolegang, fortæller Kirstine Thorsen.

Sygdomme og ekstrem fattigdom gør det vanskeligt at "overleve" hverdagen.

- Mange børn bor ved deres bedsteforældre, og ofte er midlerne så små, at de ikke kommer i skole. Der er ikke råd til blyanter og skoleuniformer, konstaterer Kirstine.

At se de mange gadebørn var nok det største kulturchok.

Tvillingerne har også fået selv et sponsorbarn, Hassad på otte år, som de betaler 35 dollars til om måneden, og pengene går direkte til drengen, der bor med sin mor og to søskende i et slumkvarter.

En dag faldt tvillingerne også over en lille pige, der gik alene rundt på gaden. Pigen sagde, at hun ikke ville hjem, så hun boede en periode i huset, hvor de frivillige lærte hende engelsk:

- Det er helt sikker ikke sidste gang, at vi rejser til Uganda. Vi har tænkt, at det kunne blive en årlig ting, vi gør. Jeg er lidt splittet med, at jeg skal til at studere nu, siger Kirstine, som skal til at læse til pædagog, mens Karoline skal til at læse til sygeplejerske.

Det er nærmest gude-status at være tvilling i Uganda, og derfor har tvillingerne da også mere opmærksomhed end almindelige vesterlændinge.

De drømmer om på et tidspunkt at starte deres egen hjælpe-organisation i samarbejde med deres værtsfar i Uganda.

Nakato og Barbiryie er de navne, som bliver brugt i lokalsamfundet for tvillinger.

Deres hjerter vil altid brænde for børnene på børnehjemmet.