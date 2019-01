Det skal undersøges, hvad der skal til, for at man kan bade i Haderslev Dam og Haderslev Fjord. Det er byrådet enige om. Arkivfoto: Jacob Schultz

Der var masser af roser og rygklap til fem politikere fra tre partiers forslag til at få undersøgt, hvad der skal til for at få fjorden og dammens vand så rent, at der kan bades i det.

Haderslev: Udvalget for plan og miljø får i det nye år en kæmpe sag på bordet. Udvalget skal igangsætte en samlet undersøgelse over, hvad der skal til af initiativer for at gøre Haderslev Fjord og Dam så ren, at Haderslevs borgere og gæster kan bade i vandet. En tværpolitisk gruppe bestående af Carsten Leth Schmidt fra Slesvigsk Parti, socialdemokraterne Marie Skødt og Kim Kabelka samt Venstres Inga Lykke og Thomas Fredsted havde på det sidste byrådsmøde inden jul sat sagen på den politiske dagsorden. - Vi har en ambition om at udvikle vores by, sagde Carsten Leth Schmidt (SP). - Og som kommune har vi en forpligtelse til at gå forrest for samfundets fælles bedste, tilføjede Marie Skødt (S). - Har vi råd til det, ja, det skal vi have belyst, og derfor vores medlemsforslag, lød det fra Inga Lykke (V).

Det skal ske Byrådet er enige om, at udvalget for plan og miljø skal finde ud af følgende:Hvornår og i hvilket omfang får Haderslev Dam og fjord badevandskvalitet?



Badevandskvalitet i fjorden i badesæsonen fra 2030. Hvilke tiltag kan opnå det?



Blå flag-vandkvalitet i fjord og dam året rundt fra 2030. Hvilke yderligere tiltag er nødvendige?

Verdensmål De fem politikere, som inden mødet havde smidt tøjet og var trukket i waders og badebukser for at slå et slag for deres initiativ, fik masser af ros fra de øvrige byrådsmedlemmer: - Jeg vil gerne løfte på min hat, det er en anderledes måde at tænke politik på, sagde Jens Christian Gjesing (S), der dog på et punkt hævede pegefingeren: - Der står intet i de 17 verdensmål om liberalisering. Det vil jeg gerne advare mod, vi er netop blevet tvunget til at afhænde Dansk Affald, og vi har gjort det med Provas, med vores vand, affald og kloakker. Vi har en god tradition, og vi skal sikre transparens og gennemsigtighed i Provas, sagde Jens Christian Gjesing. Han henviste til, at de fem politikere i deres medlemsinitiaitiv havde skrevet, at "et væsentligt element i arbejdet med de 17 verdensmål er at styrke det liberale erhvervsliv inden for miljø- og sundhedsmæssige forretningsområder samt turisme og oplevelsesøkonomi.

En stor opgave Borgmester H. P. Geil (V) påpegede allerede inden debatten, at initiativet vil blive behandlet i udvalget for plan og og miljø i det nye år. Han måtte gentage det, for alle ville gerne udtrykke ros og glæde over initiativet. - Det er ikke en lille opgave, erkendte Enhedslistens Svend Brandt dog også. - Der er kvælstof og fosfor og kolibakterier fra mindre tilløb samt til dels renseanlægget og så er der giftstoffer fra bundmaling i bunden. Da jeg for tre-fire år siden spurgte til det, fik jeg at vide, at der ville gå 30-40 år, tilføjede han.