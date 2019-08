Turbådsfisker med livslang erfaring: - Der er noget helt galt

For bare fem år siden kunne stangfisker Jens Mærsk, Aarøsund, fange 5-10 store torsk på en time. I dag kan ikke engang fange en fladfisk.

- Det er jeg stoppet med at love. For vi fanger stort set ikke noget, siger han.

For to år siden havde Jens Mærsk fangstgaranti til gasterne ombord: Fangede de ikke noget af en hvis størrelse, så kom de med ud igen på en gratis tur.

- Tyskerne er forsvundet. Før kunne vi se op til hundrede små både henne ved Gammelbro Camping, nu er der måske fem. De tyske turister har fundet ud af, at der ikke længere er noget fange her, siger Jens Mærsk.

Jens Mærsk lever ikke af lystfiskerturister, men har et andet arbejde ved siden af. Foto: Jacob Schultz

Ubalance

Jens Mærsk har et arbejde ved siden af sin interesse for fiskeri og turisme. Det er ikke hans levebrød, der er truet, men han ærgrer sig på vegne af naturen og på vegne af de mange småerhverv, der direkte eller indirekte lever af blandt andre tyske turister - campingpladser, overnatningssteder, spisesteder og meget andet. Han fortæller, hvordan tyske sportsfiskere i stor stil har delt på sociale medier, at det er slut med af fange noget i Lillebælt.

- Det er for mig at se et kæmpe problem. Vi har fået skabt en ubalance, der har ødelagt livet derude, og det mærker vi konsekvensen af nu, siger Jens Mærsk.

Jens Mærsk er oprindelig fra Ribe og siden han var barn har han fanget fladfisk i Vadehavet og ved andre kyster. Han ved godt, hvad han taler om. Han ved også godt, at mange i fiskerierhvervet vil sige, at det altid har gået op og ned, men det her er altså noget helt andet.