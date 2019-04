Tulipan-penge går til børn fra misbrugsfamilier

HADERSLEV: - Børn fra misbrugsfamilier bliver ofte overset, når de voksne får hjælp til at komme ud af deres misbrug. De voksne bliver hjulpet - børnene må vente!

Derfor donerer Lions Sophies Kilde 20.000 kroner fra tulipansalget til TUBA, lyder det i en pressemeddelelse.

TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Disse børn og unge må leve med store konsekvenser, hvor mistrivsel er et nøgleord.

Sophies Kilde ønsker med donationen, at endnu flere fagpersoner får viden om, hvordan man identificerer og hjælper disse unge mennesker.

Pengene vil blive brugt til afvikling af et gratis kursus for fagpersoner i samarbejde med Haderslev Kommune. Kurset omhandler blandt andet emner som: Hvad kan de unge have oplevet i hjemmet, som har påvirket dem? Hvilke konsekvenser kan det få for den unge og hvad gør man i mødet med de unge, som mistrives?

Det er erfarne undervisere og terapeuter fra TUBA, som står for det faglige indhold på de to kursusdage.