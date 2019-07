Trussel fremsat mod sommermarked: Politiet til stede ved Gram Slot

Gram: Der er blevet fremsat en trussel mod det ugentlige sommermarked på Gram Slot.

Det betyder, at politiet torsdag vil være til stede på slottet i ''fornødent omfang''. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet kan der ikke oplyses nærmere om selve truslen af efterforskningsmæssige hensyn.

På trods af truslen mod arrangementet vurderer politiet, at man trygt kan tage afsted og besøge markedet.

Syd- og Sønderjyllands Politis kommunikationsrådgiver Helle Lundberg afviser over for Ritzau at svare på, om truslen er fremsat mod selve markedet, mod slottet eller mod en bestemt person. Hun afviser ligeledes at svare på, hvordan truslen er blevet fremsat.

Gram Slot afholder fra uge 27 til uge 32 sommermarked hver torsdag fra klokken 14. Her vil der blandt andet budt på sønderjysk kaffebord.