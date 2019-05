VOJENS: Ved et indbrud i weekenden blev en dør angiveligt revet op. Det gav adgang til et lager hos en virksomhed i Industriparken. Her fra blev der stjålet en gummibåd med påhængsmotor, en kædesav af mærket Partner P461, dæk og fælge samt en flyttekasse med trusseindlæg. Der blev også stjålet en trailer af mærket Variant. Den har registreringsnummer XP 43 14.

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem lørdag klokken 21 og søndag klokken 9.30. Vidner kan kontakte politiet på telefon 114.