Trodsede trussel mod sommermarked: - De idioter skal ikke holde os tilbage

Kræmmerne på det ugentlige sommermarked ved Gram Slot var enige om ikke at lade den trussel, som var blevet fremsat mod arrangementet, ødelægge deres dag. Slottets direktør besluttede sig for at være så åben om situationen, som det var muligt.

- De idioter skal ikke have lov til at holde os tilbage, for så vinder de bare igen. Det er fedt, at politiet er her, og jeg føler mig tryg, sagde hun.

En af de kræmmere, som hver torsdag er til stede ved Gram Slot, er Alma Hansen. Hun blev først opmærksom på truslen, da hun ankom til markedet torsdag morgen klokken 07.45, men selvom beskeden fra slottet var, at de godt kunne få deres penge retur, hvis de besluttede sig for at vende om, så var det aldrig et emne.

Politiet var mødt op i ''fornødent omfang'' for at sikre, at markedet kunne afvikles på trods af den fremsatte trussel.

Margit Hørløch havde egentlig tænkt sig at blive hjemme, da hun hørte om truslen, men hun blev overbevist om at tage afsted alligevel, og det fortrød hun ikke. Foto: Jonas Bisgaard Kristensen

Stort ansvar

Inden markedet åbnede undersøgte politiets hundepatrulje alle kræmmernes boder samt deres biler.

Slottets direktør Svend Brodersen lagde hele dagen stor vægt på at være så åben om situationen, som det var muligt. Derfor besluttede han også at dele politiets pressemeddelelse om truslen på slottets Facebook-side torsdag morgen, ligesom det blev gjort klart for både medarbejdere, kræmmere og udstillere, at det var okay at tage hjem, hvis man begyndte at føle sig utryg eller stresset.

- Det er et stort ansvar for mig at være leder her. Jeg har min familie her, jeg har mine medarbejdere, og jeg har ansvaret for over 1000 gæster, sagde han.

- Da vi først kom herned i 2007, vendte vi skiltene om, så der i stedet for at stå ''adgang forbudt'' kom til at stå ''velkommen til''. Jeg er generelt tilhænger af åbenhed, for det holder i længden, sagde han torsdag.

Ifølge Svend Brodersen var der to ud af i alt 80 udstillere og kræmmere, som ikke mødte op til markedet, men direktøren ved ikke med sikkerhed, om det var på grund af truslen eller af andre årsager.