Økonomiudvalget godkendte tirsdag aften den lokalplan, der kan bane vej for en dagligvarebutik i Østergade i Gram. Dermed mangler byrådet nu kun at sige endeligt ja, før plangrundlaget for et Rema 1000-dagligvarehus i Gram er på plads: Arkivfoto: Heidi Bjerre-Christensen