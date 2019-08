Trods lavere salgspris og ny mægler: Stadig ingen bud på tidligere posthus

EDC Erhverv har overtaget forsøget på at sælge det tidligere posthus i Vojens, men det har indtil videre været uden held. DSB's lokaler i stueetagen er for nylig blevet lejet ud, og mægleren håber på, at det kan være et skridt i den rigtige retning.

Vojens: Det er længe siden, at det tidligere posthus i Vojens har gjort et stort væsen af sig. Siden år 2013 har bygningen stået ganske tom, og siden da har den ligeledes været til salg. EDC Erhverv i Aabenraa overtog for cirka ni måneder siden forsøget på at sælge bygningen fra mæglerfirmaet John Frandsen. Samtidig blev salgsprisen sænket fra 1,7 millioner kroner til 1,5 millioner kroner, men ingen af delene har indtil videre haft den ønskede effekt. Wencke Mørck Sørensen, der er erhvervschef og ejendomsmægler ved EDC Erhverv i Aabenraa, fortæller, at der ikke har været et eneste bud på den tomme bygning. Hun peger på flere udfordringer i forhold til at få posthuset solgt. - Jeg tror lidt, at størrelsen på bygningen er den største udfordring, for den er enormt stor. Og selvfølgelig også hvad der må være i bygningen i henhold til lokalplanens bestemmelser. Det generelle marked i området er også præget af forholdsvis lav aktivitet, siger hun. Er det sværere at sælge bygningen, fordi den ligger i Vojens? - Om det er beliggenheden, anvendelsesbestemmelserne eller størrelsen, der gør det svært, kan være svært at vurdere, men området generelt er ikke ligefrem præget af den store aktivitet på kontorsiden. Ofte i området er det med henblik på at leje, men PostNord ønsker kun at sælge, siger Wencke Mørck Sørensen.

Vojens Posthus Har stået tomt siden år 2013, og har ligeledes været til salg siden da.

Tidligere var det mæglerfirmaet John Frandsen, som forsøgte at sælge bygningen for PostNord, men den opgave har EDC Erhverv nu overtaget.

Ejendommen er oprindeligt opført i år 1965 og blev væsentligt ombygget i år 1983.

Posthuset i Vojens lukkede samtidig med, at DSB's minikiosk og billetsalg lukkede på banegården, som ligger i samme bygning.

Ideel for internetforretning Det tidligere posthus ligger sammen med banegården i Vojens, og netop her har der for nylig været aktivitet. DSB's to tomme lokaler på stationen er nemlig blevet udlejet fra den 1. oktober, hvor KFUM's Sociale Arbejde vil åbne en genbrugsforretning i det ene lokale og indrette det andet til kulturelle og sociale formål. - Der er ingen tvivl om, at aktivitet ofte avler mere aktivitet. Jo mere, der sker i et område, jo mere trækker det nyt til, så det er da bestemt ikke en ulempe, siger Wencke Mørck Sørensen. Hun mener selv, at bygningen vil være ideel til en internetforretning, som vil have mulighed for at kombinere kontorer og administration på 1. sal, mens underetagen kan benyttes som både showroom og pakkeområde. Men hun medgiver også, at der skal gøres lidt arbejde ved bygningen. - Den har jo stået tom derude i lang tid, så den er måske ikke helt up to date, men ellers er det en okay ejendom med mange kvadratmeter, siger Wencke Mørck Sørensen.