Tro det eller ej: Anne, Sanne og Lis tager på Kløften

De grundlagde alle karrieren i 1970erne og for Lis Sørensens vedkommende med musikeren Holger Laumann som igangsætter. Ham var Anne Linnet gift med i en årrække.

Der var næppe mange, der havde forestillet sig, at tre af 1970ernes og 1980ernes helt store kvindestemmer, Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen skulle genfinde den musikalske treenighed, men i foråret 2018 offentliggjorde de tre, der tilsammen tegner sig for 75 albums og millioner af solgte plader, at de drager på turné igen.

Fest-åbning

Mens C.V. Jørgensen kæmpede for at sparke stemningen i vejret på den store scene fredag, skulle der være garanti for rockfest i år, når Magtens Korridorer åbner festivalen. Bandet har turneret massivt gennem flere år og er en af Kløften-publikums favoritter.

Fredagens program slutter med The Minds of 99. Gruppen har på fire år udgivet to albums, vundet en række priser samt åbnet Orange Scene på Roskilde Festivalen og spillet på flere andre store, danske festivaler.

De tre nye navne slutter sig Nephew, Jakob Dinesen, Rasmus Walther samt en række dj's, der optræder fredag og lørdag.