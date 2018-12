HADERSLEV: Pas på et udenlandsk par, som rejser rundt til supermarkeder og afleder kundernes opmærksomhed, ved at den kvindelige part spørger om hjælp til koffeinfri kaffe.

Parret har været i Jels og senest Brørup. Ved den seneste episode i SuperBrugsen onsdag middag stod den mandlige part med et par bukser, som han brugte til at skjule, at han stjal en 90-årig kvindes pung.

Politiet har tidligere advaret mod at lade håndtasken stå i indkøbsvognen, når man handler.

Om parret også har været i Haderslev, er usikkert, men de kan rejse samme med de tricktyve, der var i Føtex og Meny torsdag og mandag.

Typisk går de omrejsende tricktyve efter ældre kvinder. Det skete også i Føtex, hvor politiet ikke har videoovervågning af en gerningsmand. Det har de til gengæld fra de andre tre steder.

Tricktyveriet ved Meny gik ud over en 88-årig mand. Her brugte tyven vold, for at få fat i dankortet.

- Han gav ham en task på hånden. Vi vurderer, at det var en afledningsmanøvre, forklarer politikommissær Kristian Harbo Sørensen.