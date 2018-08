Tricktyve ryddede hylderne for smøger i Rema 1000

HADERSLEV: Tre tricktyve blev onsdag aften fanget på motorvejen, efter de havde stjålet en større mængde cigaretter fra Rema 1000 på Chr. X's Vej.

De tre mænd på henholdsvis 18, 19 og 20 år kom ved 20.30-tiden ind i Rema 1000. Her lavede de et nummer, hvor den ene tyv afledte personalets opmærksomhed. Han "spildte" noget på gulvet og fik den kvindelige kasseassistent lokket ned til problemet. Her stillede den mærkelige kunde også en masse spørgsmål, så hun blev mistænksom og ringede efter en kollega.

I mellemtiden havde de to medskyldige taget godt for sig af hele kartoner med cigaretter fra kasseområdet.

Den mandlige kollega ankom i bil tids nok til at kunne følge efter de tre tyve og fortælle politiet, hvor de kørte hen. En patrulje kunne kort efter standse bilen med de tre mænd og en hel del tyvekoster på motorvejen lige nord for Christiansfeld.

Udover de mange kartonner cigaretter, lå der også en større mængde Absolut Vodka samt flere kasser Red Bull energidrik i bilen. Politiet er ved at efterforske, hvor varerne stammer fra. Det hele blev beslaglagt.

De tre mænd blev anholdt og er stadig i politiets varetægt her torsdag formiddag, mens det vurderes om de skal fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Den yngste er fra Aarhus-området, de to andre er uden fast adresse. Men alle tre er danske statsborgere.

Politiet roser i øvrigt de ansatte i Rema 1000 for "godt arbejde".