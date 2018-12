Tricktyv begik røveri mod kunde ved Meny

Tre gange har udenlandske tricktyve slået til mod ældre mennesker over de sidste fem dage og stjålet deres dankort.

Tirsdag formiddag var der endnu ikke oplysninger om, at dankortet var misbrugt til hævninger.

Han satte sig ind i sin bil, åbenbart med dankortet i sin ene hånd. Men en anden mand satte sig også ind i hans bil og slog ham over hånden og fik fat i dankortet. Dermed gjorde tricktyven sig til røver og stak af gennem en af smøgerne til Gåskærgade.

HADERSLEV: Tricktyvene var stadig på egnen mandag. Det var muligvis ikke de samme, som slog til mod en 85-årig kvinde torsdag mellem klokken 14 og 15. Mandag klokken 10 gik det ud over 78-årig lokal mand, på p-pladsen ved Meny i Gåskærgade.

Fanget på video

Tricktyven fra Føtex torsdag eftermiddag er der endnu ingen beskrivelse af. Men Politiet har sikret sig videoovervågning fra både Føtex og Meny.

Også ved SuperBrugsen i Jels var der et tricktyveri mandag klokken 11.32. Det gik ud over en ældre kvinde, som blev distraheret af en udenlandsk kvinde, mens en mand stjal hende pung fra indkøbsvognen. Efterfølgende blev der hævet penge på to af hendes kreditkort/hævekort.

- Er der nogen sammenhæng?

- Ikke umiddelbart. Vi har kikket på begge forhold, men vi kan ikke udelukke det, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

I mange af retssagerne mod tricktyve - typisk fra Rumænien - har videoovervågning fra dagligvarebutikker og hæveautomater være afgørende beviser.