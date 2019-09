HADERSLEV: Janne Frimodt fra Haderslev Tri 2000 har sikret sig det danske mesterskab i aldersgruppen 45-49 år.

Mesterskabet kom i hus ved den sidste afdeling af den danske tri-serie, der blev afviklet i Fredericia.

Den flotte præstation sættes i relief af, at hun i foråret styrtede voldsomt, og at hun derfor har skullet kæmpe sig tilbage for at vinde mesterskabet.

Mesterskabsserien har bestået af 1500 meter svømning, 45 kilometer cykling og 10,5 km løb.