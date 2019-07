Tre vejskilte blev nedlagt ved motorvejen

SKOVBY: I flere dage har tre vejskilte ligget ned ved afkørsel 69 Haderslev Syd. Hvor, bilisten eller lastbilchaufføren er kommet fra, er uklart, for det er de tre skilte i den smalle rabat mellem afkørsel nord og tilkørsel nord, der er lagt ned.

Præcis, hvornår det er sket, er uklart, men Vejdirektoratet fik meldingen onsdag.

- Vores vejmandstilsyn har opdaget påkørslen. Skiltene bliver sat op igen formodentlig mandag eller tirsdag, oplyser pressechef i Vejdirektoratet Martin Østergaard-Nielsen.

Hvem, der har nedlagt de tre skilte, er uvist.

- Det har jeg ingen anelse om. Men det er i hvert fald noget af et tryk, de har fået. Men vi kender ikke baggrunden for hændelsen.

Martin Østergaard-Nielsen opfordrer til at køre forsigtig på uheldsstedet.

- Altid; også her.

Det sker indimellem, at for eksempel biler og lastvogne kører op ad rampen og ned igen umiddelbart efter. En lastbil kan på den måde have raget skiltene ned ved sådan en U-vending.

Den 8. oktober sidste år lavede adskillige biler og lastbiler den manøvre, fordi en væltet tankvogn spærrede motorvejen ved Skovby.