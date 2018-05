Tre unge mænd anklaget for tyverier af luksus-biler

En 20-årig mand fra Haderslev-området erkender at stå bag adskillige tyverier af biler, men det har ikke været i forening med de to andre tiltalte. Den ene kender han slet ikke. I 28 af de 40 forhold er de tre tiltalte kædet sammen om forbrydelserne. En 27-årig nægter samtlige forhold, mens en 27-årig mand med polske rødder også nægter det meste.

To biler er fundet på en adresse ved Sdr. Vilstrup, mens der er fundet seks stjålne biler og en trailer på en adresse i Gram. Efter anklagemyndighedens opfattelse skulle bilerne køres ud af Danmark med henblik på videresalg.

Hovedforholdene er tyverier af biler i luksusklassen, som efter anklager Mathilde Sørensens opfattelse skulle videre fra Danmark og til Polen. En Volvo XC90 til ikke under en million kroner er fundet i Polen og kørt tilbage til Danmark. Af andre biler kan nævnes en Volvo V60 til en værdi af cirka 600.000 kroner, en Ford Mondeo, En Ford S-Max, VW Scirocco og en BMW 535D.

Der er tale om et anklageskrift på ikke færre end 40 kriminelle forhold, og så kommer der ydermere et tillægs-anklageskrift hen ad vejen.

HADERSLEV: En omfattende sag om hæleri og tyveri af særligt grov beskaffenhed og databedrageri begyndte mandag ved en domsmandsret i Sønderborg. Sagen er så omfattende, at de tre tiltalte - en på 20 år og to på 27 år - først får en dom engang i juni.

Let at stjæle biler

Den 20-årige forklarede, at det var nemt at stjæle biler. Ved et autoværksted stod 45 biler inde i en hal med nøglerne i.

- Der var ingen alarmer eller låste døre, kunne den 20-årige fortælle.

Det var heller ikke svært at stjæle en bil ved et andet bilværksted. Når en kunde havde droppet bilnøglen i en postkasse, stak han sin mobiltelefon ind i postkassen og tog et billede. Og med en magnet i en snor fiskede han nøglen op af postkassen. Vupti og så var han kørende.

Anklager Mathilde Sørensen konfronterede den 20-årige med, hvad han havde sagt i et grundlovsforhør den 5. oktober - siden har han været varetægtsfængslet.

- Det jeg har sagt i grundlovsforhøret er løgn. Jeg var påvirket af stoffer og kan ikke huske noget. Han påpegede også, at han ikke havde nævnt sin polske bekendt som professionel biltyv. Han havde slet ikke nævnt navne. Anklagemyndigheden nedlægger påstand om udvisning af sidstnævnte med et indrejseforbud fastsat af reglerne i udlændingeloven.

De tre tiltalte er også tiltalt for databedrageri. I en BMW 525d, som var indleveret til reparation, er der stjålet et benzinkort, som er brugt på en række tankstationer i det sønderjyske område.