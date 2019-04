Tre stjerner drysser på SønderjyskE's talenter

SønderjyskE er den tredjebedste klub i Jylland til at udvikle talenter. DBU har givet klubben tre stjerner af fem mulige for den fornemme indsats.

HADERSLEV: Det er ikke kun SønderjyskE's superligahold, som har jublet på grønsværen over at redde sig sæson nummer 12 i Superligaen i træk. Også i talentrækkerne gøres der en kæmpe indsats, og det har SønderjyskE netop fået en fornem pris for af DBU.

For første gang har DBU tildelt licenser ved at uddele stjerner, og SønderjyskE har fået fem stjerner ud af fem mulige. Eller rettere sagt en tredjeplads blandt jyske klubber og en placering som nummer otte på landsplan.

Det betyder, at SønderjyskE også i næste sæson har et hold i de bedste ungdomsrækker, U17- og U19-ligaen.

- Vi er glade og stolte over bedømmelsen, slår klubbens talentchef Karsten Andersen fast.

Men stjernedrysset betyder ikke, at trænere og talenter kan læne sig tilbage og nyde smagen af laurbærrene.

- Vi stiller os ikke tilfredse, for vi skal være endnu dygtigere. Vi har en ambition om, at vi skal være blandt de seks bedste klubber herhjemme, siger Karsten Andersen.

DBU har givet stjernerne efter syv kriterier: Produktivitet, holdudvikling, struktur og organisation, individuel udvikling, scouting, strategi og infrastruktur.