Tre rådyr kunne ikke komme væk fra motorvejen

HADERSLEV: Igen torsdag aften var der hjorte på motorvejen. Omkring Haderslev nord afkørsel 67 blev der ved 21.30-tiden set tre rådyr på den forkerte side af vildthegnet. De kunne åbenbart ikke finde væk fra vejen igen, og gik rundt i græsset langs nødsporet i den sydgående vejbane.

Politiet udsendte en advarsel på twitter. Men hjortene fandt på et tidspunkt selv vej væk fra motorvejen. Der er ingen meddelelser om påkørte dyr eller trafikuheld i den forbindelse.

Risikoen for at påkøre hjorte på motorvejen er stigende, i og med antallet af hjorte i flere år har været stigende. Det samme har antallet af trafikuheld med hjorte. Risikoen for at påkøre enten en kronhjort eller et rådyr er lokalt størst netop ved Haderslev Nord.

Samtidig er vildthegnet langs motorvejen ved Haderslev i dårlig stand. Træpælene er rådne og hegnet ligger flere steder ned.