Tre mænd skal i fængsel for groft overfald på dreng

FJELSTRUP: Straffene for et groft overfald på en 16-årig dreng blev lidt mildere end anklager Henning Fuglsang Sørensen talte for i fredags. Mandag faldt dommene over de tilbageværende fire unge i sagen.

Retten udpegede 21-årige Marco Andersen Berndt som hovedmanden og gav ham den strengeste straf på halvandet års fængsel. Det var en fællesstraf med den reststraf, han havde i forvejen.

- Marco er hovedmanden. Du iværksatte det hele fra starten, du var den mest aktive, og du filmede, afgjorde dommer Hanne Sofie Christensen.

De to andre unge mænd på henholdsvis 20 og 21 år fik hver ti måneders fængsel. De deltog aktivt i volden, mens den 15-årige pige kun "heppede".

Hun slap med seks måneders fængsel, og de blev gjort betinget; hovedsageligt på grund af hendes unge alder. Men der følger en del betingelser med i prøvetiden på to år. Hun skal blandt andet være under tilsyn af kommunen i et år og følge anvisninger om støtteforanstaltninger, uddannelse, misbrugsbehandling og, hvad hun må i sin fritid. Og så skal hun følge en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.