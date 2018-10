HADERSLEV: Som om det ikke var billigt at gå i genbrugsbutikker. Men nej. Mindst én indbrudstyv forsøgte at stjæle fra tre af de lokale genbrugsbutikker i weekenden. Hos Kirkens Korshær på Jomfrustien blev både en dør og et vindue brudt op. Men det er uvist, hvad der blev stjålet; om noget.

KFUM og Afrika Genbrug på Jomfrustien havde også besøg. Bagdøren blev forsøgt opbrudt.

Og det samme blev forsøgt hos Blå Kors på Teaterstien.