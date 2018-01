Tre danske navne melder sig på Kløften

HADERSLEV: Tre kendte danske navne optræder nu også på plakaten for Kløften Festivalen 2018.

Jesper Binzer har valgt at prøve for sig selv for første gang i 33 år. Efter 11 albums holder D.A.D. en pause, og den har forsangeren udnyttet til at udgive et soloalbum "Dying is Easy" med ti sange. Pladen er mixet af Jacob Hansen, der også har produceret alle Vollbeats albums.

Mads Langer er den anden danske gæst, der har sagt ja til at optræde på Kløften. Han har for alvor fået sig etableret med fyldte koncertsale og adskillige radiohits.

Endelig optræder sangeren og produceren Burhan G på festivalen.

Jesper Binzer og Mads Langer spiller om fredagen, mens Burhan G går på lørdag.