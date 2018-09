Tre brødre hårdt prøvet - Samler penge ind ved Stafet for Livet

Brødrende Knudsen mistede i 80'erne deres far, da de alle var meget unge. I dag er den enes kone ramt af kræft, og derfor samler de nu penge ind ved Stafet for Livet.

Haderslev: "Vi går for Pia Knudsen" hedder et hold, der på lørdag stiller op til Stafet for Livet. Holdet er stiftet af brødrene Morten, Søren og Lars Knudsen, der mistede deres far som helt unge drenge. Mortens kone, Pia, kæmper nu også en brav kamp mod sygdommen, og det gav for lidt over en måned siden den yngste bror Lars idéen til at starte holdet. - Jeg ringede til Søren, der også synes, det var en god idé. Han nævnte så, at vi nok også skulle til Morten for at høre ham og Pia, men de synes også, det var en god tanke, siger Lars Knudsen. Lars Knudsen støtter den gode sag, fordi han gerne vil samle penge ind til forskning på området, og han synes, at lige nøjagtig Kræftens Bekæmpelse er meget klare omkring, at en stor del af pengene går til forskning og patientpleje. Og ikke særlig mange penge går til administration. - Jeg synes jo bare, der skulle gøres noget. Vi har alle haft sygdommen inde på livet, og jeg og mine brødre har i høj grad.

Foto: Jacob Schultz Michelle Møller er Lars' kæreste, og Silas i midten er deres søn på 20 måneder. Familien har haft cancer tæt på livet, og derfor støtter de op ved Stafet for Livet. Foto: Jacob Schultz

Hvad er kræft? "En 13-årig dreng ved ikke, hvad kræft er. Google var ikke opfundet, og det var ikke sådan noget, man snakkede om i hverdagen." Sådan skriver Morten Knudsen på holdets facebook-side - om, hvordan han i 1980'erne prøvede at finde svar på, hvad det var for en sygdom, faren kæmpede imod. Lars var otte, da faren gik bort, og han husker ikke meget om, hvilke tanker han gjorde sig om det. Han husker, hvordan han krammede sin far inden sengetid, men han husker ikke mere om sin far. Det ærgrer ham meget i dag. - Mine ældre brødre kan fortælle om, hvordan vores far hjalp med at lave træskibe, og det kan jeg bare ikke huske. Jeg var en lille dreng, og min far var syg i to år inden sin død, så jeg forstod det ikke. Jeg har siden lært, at børn har det med at fortrænge sådanne ting, siger Lars Knudsen. - Jeg ved ikke, om det var en oplevelse, der rykkede os tættere sammen som brødre på det tidspunkt, men vi gør da det her sammen nu godt 30 år senere, siger han.

Venner og familie har trukket et stort læs Man kan ikke altid se dem, men man ved, de altid er der - vennerne. Sådan lyder et måske lidt overbrugt citat, men familien omkring Pia Knudsen har følt, at det ikke er skudt helt ved siden af. Lars er svoger til Pia, og ifølge ham har støtten til hende været helt overvældende. Pia og Morten Knudsens har to børn på ni og tolv år, og de bliver passet af familie og venner, ligesom også aftensmaden eller vasketøjet en gang i mellem ordnes af andre. Det gør hverdagen nemmere for familien ifølge Lars. - Det har overrasket mig meget. Min bror Morten er selvstændig, så jeg ved også, at det har hjulpet ham meget i forhold til at få enderne til at hænge sammen. Det betyder meget for os allesammen, siger Lars. Selv bor Lars sammen med sin kæreste Michelle og deres dreng Silas i Rødding, og der er lidt vej til bror Morten og svigerinden Pia, der bor omkring Esbjerg. Men i familier hjælper man hinanden, lyder det fra Lars. Lørdag klokken 12 starter Stafet for Livet igen. Torsdag var der over 6.000 tilmeldte deltagere. Men det kan stadig nås.