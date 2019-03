Tre HFK'ere til DBU-samling

HADERSLEV: Tre spillere fra Haderslev Fodboldklubs U15-hold har været i ilden ved en DBU-trænersamling.

Det er Nikolai Jacobsen, der kommer fra HFK's samarbejdsklub, SUB Sønderborg, Sebastian Jessen, tidligere Kolding IF og Anton Hüttel fra samarbejdsklubben, Hammelev SUF.

- Nikolai Jacobsen og Anton Hüttel spillede med i den første kamp mod Esbjerg fB. Her scorede Anton til 2-0 og stod for en assist til 3-1. Sebastian Jessen var med i kamp nummer to mod Randers. Her startede han på banen som anfører, fortæller U15-assistenttræner Mathias Wael.