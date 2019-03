Transportminister om hærvejsmotorvej: Nogle vil blive utilfredse

På motorvejsbroen over E20 ved Stepping/Haderslev var transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) glad for udsigterne til den nye hærvejsmotorvej, selvom han ved, det betyder, at nogle husejere bliver utilfredse.

- Vi ved, at det er lige heromkring trafikken sander til, så en ny motorvej vil løse et problem, siger han.

Ministeren er glad for, at projektet er på skinner, da han mener, det vil gavne både private bilister og erhvervslivet.

Motorvej fra Haderslev til Give, som blå blok er klar til at bygge fra 2023.Den endelige linjeføring bliver først besluttet, når Vejdirektoratet har færdiggjort en igangværende VVM-undersøgelse til sommer. Undersøgelsen kortlægger den nye motorvejs påvirkning af omgivelserne. Den nye trafikaftale, som regeringen har præsenteret sammen med Dansk Folkeparti, indeholder projekter, vedligehold og forbedringer for over 100 milliarder kroner. Hærvejsmotorvejen er en central del af aftalen.

En tilfreds borgmester

Til stede på motorvejsbroen var også borgmester i Haderslev Kommune H.P Geil (V), og han er tilfreds med. at længere tids arbejde med at få etableret en ny motorvej nu ser ud til at være på rette spor.

- Du må gerne citere mig for, at jeg er en glad borgmester. Det kommer til at betyde meget for Haderslevs erhvervsliv særligt i den nordlige ende, blandt andet kan vi jo kigge lige ned til Bestsellers store lager, siger han.

Borgmesteren var på vej til ishockey-kamp i Vojens og var derfor iført et lyseblåt halstørklæde under jakken. Han fortæller, at der siden Bestseller rykkede ind i deres store lager ved Bramdrup i 2012 er blevet arbejdet hårdt for at få optimeret motorvejsnettet omkring byen.