Traktortræk: - Det bliver sateme en lang dag

Et stort område ved Oksbølvej var lørdag omdannet til en skueplads, hvor mænd i store traktorer levede fascinationen af hestekræfter ud.

Støvregnen hvirvlede, og den tunge lugt af diesel prikkede i næseborene. Kæmpe traktorer tromlede hen over den mudrede jord og det våde græs, der lå ned.

Kranen med Dannebrog

På Simmerstedvej kunne de kørende på lang afstand se en høj kran med et Dannebrog, der fortalte, at entreprenør Torben Clausens grund på Oksbølvej, den dag var arena for det populære træk.

Mænd og kvinder - flest mænd - stod og sad på det enorme område, mens kæmpemaskiner kørte af sted med store slæder på en 100 meter-bane:

- Der er vel 110 traktorer, forklarede regionsformand for Landboungdom i Sønderjylland, Jakob Hollender, der tidligt om eftermiddagen havde temmelig travlt ved en toiletvogn.

Vognen stod på et skrånende terræn, så i den ene ende kunne vandet ikke løbe fra, og i den anden kunne vandet ikke løbe til. Hvor der er mange mennesker, bliver der tisset en del, så det var et problem, der krævede akut handling.

Traktortræk handler blandt andet om fascination af hestekræfter, fortalte Brian Larsen fra Sønderjysk Traktortræk.

Efter sigende opstod fænomenet i USA, hvor to landmænd diskuterede, hvis traktor, der var størst og stærkest, og de lod det komme an på en prøve. De begyndte med at trække en sten.

Traktortræk går kort fortalt ud på, at man i traktor forsøger at trække en slæde så langt som muligt på en 100 meter bane. På slæden er monteret en tung vægt. Modstanden mod jorden forøges langsomt, og den bliver sværere at trække.