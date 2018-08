HADERSLEV: Det er højsæson for brande i landbrugsredskaber. Tirsdag var der endnu én. En traktor kom kørende på Errestedvej med et fuldt læs halballer bag på. Traktoren skulle derfor arbejde hårdt for at trække læsset, og sendte sort røg ud.

Det lagde en bagvedkørende bilist mærke til. Og at der kom hvid røg fra halmlæsset.

- Det var måske en gnist fra udstødningen, der antændte halmlæsset, vurderer indsatsleder Holger Andersen.

Bilisten ringede 112, og brandvæsnet rykkede ud. Men ilden var hurtigere.

- Vi nåede ikke at redde noget.

Både halm, anhænger og traktor udbrændte.

Til gengæld var vinden med brandfolkene, så ilden fik kun fat i græsrabatten. Majsmarken ved siden af skete der ikke noget med.

Branden blev anmeldt klokken 13.54 tirsdag. Det var den fjerde brand i landbrugsredskaber i juli.

Lørdag slukkede Fjelstrup Frivillige Brandværn en brand i en mejetærsker ved Sillerup Mølle. Det var klokken 12.15. Bagefter rykkede brandfolkene til en markbrand på Ørby Hage.

Kollegaerne i Sommersted havde også en markbrand i Lerte samtidig.

Torsdag var Falck Haderslev også ude for at slukke en brand i en mejetærsker ved Neder Åstrup.

Sommersted rykkede samtidig ud til en brand i en kompressor, mens brandfolk fra Vojens og Hoptrup rykkede til brand i en emhætte i Vedsted. Den slukkede dog sig selv. Men huset blev fyldt med røg.