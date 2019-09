Trafikuheld hældte 400-500 liter diesel ud over Tovskovvej

MØLBY: En bil påkørte torsdag omkring klokken 10 en lastbil i et sving på Tovskovvej lige inden Jels. Lastbilen kørte ud fra en sidevej og bilen nåede ikke at bremse ned, og torpederede lastbilens næsten fyldte dieseltank.

Olien fra tanken flød derefter ud over hele vejen og ned i grøften.

Bilisten kom til skade og blev kørt på sygehuset.

Uheldet førte til en større oprydning af olieforureningen. En entreprenørmaskine måtte ud og grave grøften op, for at få olien væk. Selve vejbanen var også fedtet, og måtte renses grundigt.

Meldingen lød først på at 700 liter olie var løbet ud. Men indsatslederen vurderer, at der var tale om 400-500 liter. Både Jels og Sommersted frivillige brandværn blev kaldt ud for at rense op.