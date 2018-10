Trafikdrab sker oftest i den mørke tid

Reflekser redder liv

En undersøgelse foretaget sidste år af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring viste, at 68 procent af de adspurgte bilister havde svært ved at se fodgængere, når det er mørkt. De blev også spurgt om motionister og cyklister. Her var tallene henholdsvis 59 og 82 procent.



Rådet for sikker trafik anbefaler, at man bruger reflekser. Uden reflekser kan bilisten først se fodgængeren på 25-40 meters afstand.



Med reflekser kan bilisten se fodgængeren på 130-140 meters afstand med nærlys tændt. Og på over 400 meters afstand med fjernlyset tændt.



Reflekser fås både som brikker, klistermærker og bånd; eller allerbedst i form af en refleksvest.



Ifølge Rådet for sikker trafik reduceres en fodgængers risiko for at komme til skade i en trafikulykke i mørke med 85 procent, hvis fodgængeren har reflekser på.