Trafikanter manglede lidt af hvert og havde for meget af andet

HADERSLEV: Nogle trafikanter har mindre lyst til at tale med politiet end andre. For eksempel en 28-årig lokal mand, som umiddelbar ikke ønskede at stoppe sin kørsel på motorcykel, da betjentene forsøgte at standse ham på Ribe Landevej. Det skete onsdag ved middagstid.

Motorcyklisten, som ikke havde nogen styrthjelm på, fortsatte 400 meter men ombestemte sig så og stoppede. Det viste sig, at han var påvirket af narkotika. Han havde ikke noget kørekort til motorcykel, og køretøjet var hverken indregistreret eller forsikret.

Noget lignende var tilfældet kort efter midnat onsdag. En 19-årig lokal kvindelig fører af en personbil blev standset på Kløvervej. Hun var påvirket af cannabis. Hun havde hverken kørekort, indregistreret bilen eller forsikret den. Hun havde 2,9 gram hash på sig. Og en jævnaldrende mand i bilen havde fem gram hash på sig. Han er uden fast bopæl.