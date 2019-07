Træning skal gøre livet med knogleskørhed bedre og mere sikkert

- Desværre er det ikke let at få sådan et tilbud på benene. Mange kommuner siger, at de ikke har råd, siger Amalie Sørensen, der er formand for den sønderjyske afdeling af Osteoroposeforeningen.

Rådgivningen fra lægerne i mange tilfælde ikke tilstrækkelig , for da der ikke findes en landsdækkende handlingsplan for osteoporose risikerer mange at få en ret tilfældig behandling - alt efter hvilken læge, de kommer til - og hvilke interesser denne læge har.

Nu forsøger Osteoporoseforeningen i Sønderjylland at få skabt et træningstilbud til alle sønderjyder, der er ramt af sygdommen, som siden 2002 har været anerkendt som en folkesygdom i Danmark og som 450.000 danskere ifølge foreningen anslås at være ramt af.

Hver tredje kvinde og hver ottende mand over 50 år er i risikozonen for at udvikle knoglesygdommen osteoporose, der svækker knoglerne indefra.

Knogleskørhed (osteoporose) er en tilstand, hvor man har mindsket knoglemasse, og knoglevævets struktur ændres. Knogleskørhed medfører en øget risiko for at få brud på knoglerne. Typiske brud i forbindelse med knogleskørhed kommer i ryghvirvler, håndled og lårbenshals (hoftebrud).

Gode erfaringer

Kun Tønder har som den eneste af de fire sønderjyske kommuner siden maj haft en osteoporoseskole eller træningstilbud i Toftlund. Her modtager osteoporosepatienter over et fem uger langt forløb hver uge to timers træning og vejledning i blandt andet kost og kosttilskud, knoglevenlig livsstil, rygskåneprincipper og træning i styrkelse af knoglerne.

- De har haft det to gange og et nyt forløb går i gang til august, og erfaringerne har her været gode, siger Amalie Sørensen, som peger på, at de mennesker, der har deltaget, får viden og vejledning om, hvad de selv kan gøre for at leve et almindeligt liv - trods deres knogleskørhed.

- Det giver stor tilfredshed og en bedre hverdag for det enkelte menneske.

Det tog på grund af pengemangel fem år at få skabt tilbuddet i Tønder. Amalie Sørensen håber, at de tre andre kommuner i et samarbejde med Osteoporoseforeningen vil være med til at skabe lignende forløb - noget hurtigere.