Trængsel i Tiger på fødselsdag

HADERSLEV: Allerede før klokken ti onsdag den 10. oktober var der usædvanligt mange mennesker ude foran Flying Tiger of Copenhagen - eller i daglig tale blot Tiger - i Storegade.

Årsagen var, at Tiger på flere sociale medier havde offentliggjort, at det onsdag den 10. oktober var 30 år siden, at den første Tiger-butik åbnede og at alle varerne i butikkerne netop på denne dag ville være sat ned til 10 kroner stykket i anledningen af kædens fødselsdag. Lige præcis som priserne var i den allerførste butik, da den åbnede på Islands Brygge.

Mens køen blev større og større foran butikken delte Tigers personale kurve ud til de fremmødte, så de kunne komme i gang med at shoppe på slaget ti.

Da klokken slog ti bød butikschef Karina Christensen indenfor.

- Det er fedt, at der er kommet så mange mennesker, sagde hun med sit sædvanlige store smil, mens hun forsøgte at fylde op på hylderne, så der var varer nok til alle.