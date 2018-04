Træner i SønderjydskE: Min hobby er blevet min levevej

Karsten Andersen stopper ved sæsonens udgang som træner for SønderjdskE's U19-hold for i stedet at hellige sig jobbet som talentudvikler hundrede procent.

Han lægger vægt på, at der med ungdomsspillere er plads til at fejle og forbedre sig, i en helt anden grad end han ser det i seniorfodboldens verden.

- Det er inspirerende. Jeg får et kick af at se et menneske lykkes og nå gennem nåleøjet. Det sker ikke så tit, men jeg tror også, at dem, der ikke ender med en karriere, kan bruge tiden som elitespiller til noget positivt, siger han.

Han fungerer i øjeblikket som talentansvarlig og cheftræner for U19, men når sæsonen slutter, kommer han til at koncentrere sig fuld tid som A+ træner og talentansvarlig. Ændringen betyder, at Karsten Andersen får bedre tid og overblik med talentudviklingen.

- Med seniorspillere træner du fra weekend til weekend med det formål at vinde kampe. Det er meget mere interessant med de unge, fordi der er et længere perspektiv, og det hele tiden handler om at blive bedre, siger Karsten Andersen.

Karsten Andersen er 51 år gammel og bor sammen med Helle i Jelling, som han har de to døtre Cecilie og Caroline sammen med.Han var fra 1996 til 2009 ansat i Vejle Boldklub som ungdomstræner, ligesom han også har været talentchef i FC Fredericia. Inden træner karrieren startede uddannede han sig til pædagog og arbejdede som lærer i folkeskolen. Siden 2012 har Karsten Andersen været tilknyttet SønderjyskE. Senest som talentansvarlig og cheftræner for U19, men nu skifter han stilling til A+ træner og talentansvarlig.

En hobby for ham og drengene

Oprindeligt er Karsten Andersen uddannet pædagog, og han nåede også at arbejde et par år i en folkeskole inden fodbolden for alvor tog over. Erfaringerne derfra bruger han stadig i talentarbejdet, når de unge, som kan være helt ned til U14-spillere, skal balancere det at vokse op og skabe sig en identitet med drømmen om at blive fodboldspiller.

- Du skal være en blæksprutte. De unge er et sted, hvor de famler lidt i livet. Derfor er det en vigtig rolle at kunne guide dem i den rigtige retning både personligt og på banen. Du skal kunne rigtig mange ting på et fornuftigt niveau. Jeg siger ikke, at du skal være ekspert, for det kan man ikke, men du skal have et vist niveau, siger han.

Udover de ekstra arme, så mener Karsten Andersen, at hemmeligheden bag en god talenttræner er nysgerrighed. De spillere, som han træner, skal først slå igennem om to til fem år, derfor gælder det om at være nysgerrig på mennesker, detaljer og hvad der sker fremadrettet.

Som med så meget andet er det lysten, der driver værket.

- Det er en hobby, som er blevet en levevej, hvilket er et privilegium. Det er også en hobby for drengene, det skal man huske. De skal ikke være her ligesom i skolen, de er her af lyst, siger Karsten Andersen.