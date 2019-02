Tour'en kommer også gennem Haderslev - og kan godt lide historiske bygninger

Vi kommer til at vente længe på den endelig rute for Tour de France-rutens 3. etape i 2021 fra Vejle til Sønderborg. Men den kommer gennem Haderslev, oplyser cykelformand.

Han tilføjer, at han har fået oplyst, at Tour-ledelsen gerne vil lægge ruter forbi historiske bygninger, så Haderslev Domkirke virker som et oplagt punkt på ruten - uden at han dog kender nok til geografien.

- Jeg fik tilsendt et officielt papir fra DCU, som viser, at både Haderslev, Christiansfeld og Kolding står på. Så mon ikke, der bliver noget med domkirken, siger Johnny Poulsen.

Johnny Poulsen er formand for Kolding Bicycle Club og han fået bekræftet fra Danmarks Cykle Union, at ruten også omfatter Haderslev:

Haderslev: Der står også Haderslev på den grovskitse over Tour de France-rutens 3. etape i 2021, som Tour de France-ledelsen for tiden turnerer rundt med i Danmark.

Langs kysten

Bent Skov er cykelentusiast gennem mange år og tidligere formand for Haderslev-Starup Cykelklub. Han kender de lokale veje som sin egen buskelomme og har flere gange arrangeret cykelløb.

- Det må blive en rute over Skamlingsbanken via Hejlsminde til Fjelstrup og derfra ind gennem Haderslev forbi domkirken. Hvis de vælger den gamle hovedved fra Christiansfeld, så protesterer jeg, lyder det med et glimt i øjet fra Bent Skov, der kalder torsdagen for en meget stor dag for hele Danmark.

Kysten og ruten langs Lillebælt er for ham se gode tv-billeder, smukke landskaber og mere kuperet. Han gætter på, at ruten i Haderslev fra Fjelstrupvej vil gå via Aastrupvej og ved politistationen svinge til venstre op forbi Domkirken på brostenene. Derfra videre mod Vilstrup og Sønderballe til Løjt Land.

- Vi kan jo godt gisne og ønske, men vi får ikke noget at vide endnu, tilføjer Bent Skov.

Han peger på, at det vil ligne den rute, som blev kørt til Post Danmark-Rundt i 2016.