Torvekunder: Torvedage hører til på Gravene

Haderslev Kommunes forslag om at teste parkering på Gravene de kommende tre uger får en lunken modtagelse af torvedagenes kunder og handlende. Flere frygter, at det ender som en permanent løsning.

HADERSLEV: Fra på mandag og tre uger frem flytter de traditionelle torvedage på Gravene i Haderslev til parkeringspladsen bag ved supermarkedet Meny. Haderslev Kommune vil afprøve parkering på pladsen midt i byen, der i årevis har fået skældt ud for at stå tom og øde hen, på nær de to formiddage hver uge, hvor torvehandlende indtager den.

- Dem, der har fundet på det her, de har da vist ikke brugt det de har inde bag øjnene, fnyser 82-årige Gerda Madsen, der er kommet for at købe friskkærnet smør og kærnemælk.

Hun synes det er for dårligt, at torvedagene skal skifte adresse, også selv om det kun er for en kort bemærkning. For hende personligt er der alt for langt at gå op til pladsen bag Meny, fordi hun er blevet opereret i begge knæ, ryggen har det heller ikke for godt, og det kniber med luften.

- Dem, der sidder og får sådanne ideer, de glemmer vist helt de ældre. Vi er mange der kommer her, fordi det er let at komme hertil, og busserne stopper lige i nærheden. Hvis de endelig skal have biler herind, hvorfor gør de ikke blot som i gamle dage: lukker Gravene for parkering frem til klokken 14 tirsdag og fredag, siger Gerda Nielsen.

Hun håber inderligt, at flytningen forbliver en afprøvning for de tre uger. Lige så gør Vera Jørgensen:

- For mig spiller det ikke umiddelbart den store rolle om jeg skal gå det ene eller det andet sted hen, og fint nok, at de gerne vil afprøve nogle ting, men jeg håber virkelig at torvedagene forbliver på Gravene. Her ligger de bedst for flest.