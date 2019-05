Tophemmelig koldkrigsbunker blev et tilløbsstykke

Gemt under Haderslev Katedralskole lå en tophemmelig koldkrigsbunker i mange år skjult for offentligheden. Lørdag blev bunkeren åbnet for gæster i forbindelse med Haderslev Lysfest.

Haderslev: Lørdag bød på et gensyn med fortiden for Frode Matzen. Den pensionerede betjent besøgte nemlig sammen med børnebørnene Rune på 13 og Lasse på 11 år den flere hundrede kvadratmeter store koldkrigsbunker under Haderslev Katedralskole, som skulle huse regionsledelsen for Sønderjylland, Ribe og Vejle amter sammen med de ansvarlige for militærregionen, civilforsvarsregionen, politiregionen og civilregionen, hvis det værste skulle ske: at krigen kom.

Tiden var en anden dengang i 1970'erne. Den kolde krig - og truslen fra øst - var en reel trussel. For Frode Matzen betød det, at han tre til fem gange deltog i øvelser i den tophemmelige bunker, som under stort hemmelighedskræmmeri blev bygget samtidig med skolen.

- Jeg sad i signalafdelingen, hvor vi modtog beskeder udefra. Det kunne være om sabotage, flygtningestrømme eller angreb. Beskederne kom ind enten som krypteret eller ikke-krypteret. Opgaven var så at få det dekrypteret og gjort volapykken til forståeligt sprog, aflevere det på kommandocentralen og sende besked tilbage, forklarer Frode Matzen, som oplyser, at øvelserne var på tre-fire dage, og at alle havde 12-timers vagter.

- Og man kom ikke ind uden at vise identifikation, fortæller han.