Tomme ældreboliger koster Haderslev Kommune to millioner

Haderslev: Det koster Haderslev Kommune to millioner kroner, at 40 almene ældreboliger står tomme rundt om i kommunen.

De tomme boliger blev drøftet på det sidste byrådsmøde inden juleferien på foranledning af socialdemokraten Kim Kabelka. Han meddelte på mødet, at han fremover vil stemme blankt, hver gang en anmodning om støtte fra et af de tre boligselskaber med tomme ældreboliger rammer dagsordenen:

- Det koster borgerne flere millioner kroner, og det er kolde penge, som vi kunne bruge på pleje, pædagoger og lærere. De tomme boliger er et tema, vi bliver nødt til at tage alvorligt. For det er ikke rimeligt, at skatteborgernes penge går til det. Nu laver jeg et statement ved at stemme blank i et forsøg på at få løst denne gordiske knude, sagde han.

- Det er kommunen, der har aben, indrømmede formanden for byrådets voksenudvalg, Holger Mikkelsen (V) og pegede på, at kommunen er forpligtet til at betale husleje for de boliger, som kommunen har ret til at anvise ældre til.

Han slog på mødet fast, at udvalget allerede har fokus på problemet, der ikke er nyt:

- Vi arbejder på at komme ud af det, muligvis kommer det til at koste noget, men det kan vise sig, at det måske bliver det billigste, tilføjede han.

Voksenudvalget fik på sit møde tidligere i december en orientering om situationen. Blandt andet om bestræbelserne på at få løst problemerne i Nustrup og Over Jerstal, hvor der står henholdsvis seks ud af ni samt seks ud af ti boliger tomme. Sammenlagt har det i perioden fra 2012 til 27. september i år kostet Haderslev Kommune mere end 3,8 millioner kroner.