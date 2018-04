Et billede af det offentlige toilet på Haderslev Lystbådehavn er gået viralt på Facebook. Fjordens Perle går ind til sin sidste sæson, og så vil kommunen bygge en ny toiletbygning på stedet.

HADERSLEV: - Er det sådan, Haderslev byder gæster velkommen? Det spørger borger Jørn Sandholdt, som har delt sit billede af det offentlige toilet ved Fjordens Perle på Haderslev Lystbådehavn i Facebook-gruppen "Haderslev og omegn". Billedet af et klamt herretoilet, hvor der hverken er "papir til hænder eller røv", har sat gang i en større debat om standarden på på de offentlige toiletter i Haderslev. - Det er jo sundhedsskadeligt. Jeg tænker på de mange børn, der kommer forbi dernede og skal bruge toilettet. Det er også derfor, jeg har valgt at dele billedet. Jeg priser mig lykkelig for, at jeg kun skulle tisse den dag, jeg kom forbi, siger Jørn Sandholdt til avisen.

Sidste sæson på havnen Det er Fjordens Perle, der står for rengøring af toiletterne, men grillen har haft vinterlukket indtil nu. Nu venter den sidste sommer med Fjordens Perle for Ahmed Aziz, som sammen med sin partner, Mette Gejl Erlang, skal drive Haderslevhus i Slotsgade. Parret har drevet Fjordens Perle i ti år. Deres lejeaftale med kommunen udløber i år, og herefter skal bygningen rives ned. Istedet vil kommune opføre en ny toiletbygning. Det fortæller Benny Bonde (LA), formand for Udvalget for Plan og Miljø. - Vi har planer om at opføre en ny toiletbygning dernede til sejlere og gæster. Vi håber at kunne gå i gang med byggeriet indenfor de næste tre måneder, fortæller Benny Bonde. Ahmed Aziz og Mette Gejl Erlang overvejede på et tidspunkt et nybyggeri på havnen, men da det er på lejet grund, har de besluttet, at de hellere vil bruge deres penge og kræfter på noget andet. Benny Bonde ser stadig gerne, at der kommer en ny café på havnefronten efter Fjordens Perle. - Vi havde jo stedet i udbud i 2015 men ingen bød på det dengang. Vi synes ellers, at det var sådant et attraktivt sted, konstaterer Benny Bonde.