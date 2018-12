Toget kørte for sidste gang gennem det indre Haderslev

Foto: Claus Thorsted

Det var en trist formand for Veteranbanen Haderslev-Vojens, der søndag var mødt op på Haderslev By for at være med til at tage afsked med jernbanedriften på denne del af strækningen. Han havde gerne set, at skinnerne var blevet, så der måske på et tidspunkt kunne komme togdrift eller letbanedrift mellem Haderslev og Vojens. Foto: Claus Thorsted