Tørning Mølle er kommet på det brune skilt

- Men det ønskede kommunen ikke, og det kan da godt undre lidt, når kommunen var villig til at betale for skiltet til Streetdome. Men der er åbenbart forskel på øst og vest for motorvejen, siger Bjarne Beck.

- Vi havde intet fået at vide, siger Bjarne Beck, der gerne havde set, at Haderslev Kommune havde finansieret skiltene:

Før jul betalte møllefolkene de 140.000 kroner, som de to skilte ved begge afkørsler koster, og fredag opdagede Bjarne Beck helt tilfældigt, at de var sat op.

- Vi har selv betalt for det, siger Bjarne Beck fra Tørning Mølle, der i april sidste år fik godkendt ansøgningen om et skilt hos vejmyndighederne.

Det bliver således hverken Haderslevs historiske bydel, domkirken eller Streetdome, der ved afkørsel 68 får mulighed for at gøre reklame for sig. Hos Tørning Mølle er man derimod glad.

Der er tre motorvejsafkørsler i Haderslev Kommune. Indtil videre har der ikke været skilte, der viste vej til seværdigheder i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune fik i 2018 afslag på et skilt med teksten "Reformationsstaden Haderslev", fordi Kulturstyrelsen mente, at Haderslev i sig selv var en seværdighed. Det første til voldsom debat. Ved kommunens sydligste afkørsel - afkørsel 67 - har Aabenraa Kommune fået sat et skilt op med henvisning til Knivsbjerg - det tyske mindretals samlingssted.

Historisk Tirpitz

Håbet er, at de to motorvejsskilte kan skabe større kendskab til møllen og dermed tiltrække flere besøgende end de cirka 25.000 gæster, der årligt aflægger den historiske møllebygning ved det gamle voldanlæg et besøg.

- Vi vil gerne minde folk om, at der er noget, der hedder Tørning Mølle, og så ser vi det som en investering i fremtiden, siger Bjarne Beck.

Den selvejende institution Tørning har en stor plan om at udvikle Møllen og omgivelserne til et stort lærings- og underholdningsunivers for børn og voksne. Afsættet er stedets kulturarv, og under overskriften "Kampen om magten og melet" skal møllen derfor udvikles for 100 millioner kroner og fordoble sit besøgstal.

- Vi har en unik historie, der ikke skal opfindes, og det kan blive i samme skala som Tirpitz, siger Bjarne Beck, der stadig arbejder på at skaffe finansiering til det store projekt.

- Nogen skal kunne se det store i sådan en investering, siger han.